(La version française suit.)

When Parliament resumes next week, Conservatives will do what the Liberals have not done after nearly a decade in government: table a comprehensive piece of legislation to protect Canadians online while preserving their civil liberties.

The need for this approach is clear, and present.

Imagine opening your email or direct messages to find explicit messages about how someone is going to kill or rape you. Or, maybe it's a message threatening some form of blackmail - like releasing deepfaked nude photos - if you don't comply with the abuser's demands. Then imagine the police telling you there's not much they can do to help you, and even if they do, living with the fear and constant anxiety of knowing there's nothing much to stop the perpetrator from immediately beginning that pattern of harassment again. Then imagine this harassment escalating into physical violence or self-harm.

Now, imagine this happening to a minor.

Unfortunately, imagining any of these situations shouldn't take much effort. Criminal-level online abuse happens every day to countless Canadians from every walk of life, and little is being done to stop it. Last week, high-profile journalist Mercedes Stephenson posted about how an online stalker had begun re-abusing her despite police intervention. I’ve experienced criminal, violent online threats, too. But what hope do other Canadians have if the system struggles to protect people in positions of power and authority from criminal online abuse?

After nine years of government, the federal Liberals have failed to answer that question.

In 2021, former Liberal Justice Minister David Lametti tabled Bill C-36, which failed after being roundly criticized by every political stripe for its incursions on freedom of speech but also for failing to include updates to Canada’s Criminal Code that would make it easier for law enforcement officials to bring criminals to justice for committing crimes online that are already illegal in the physical world. Earlier this year, Prime Minister Justin Trudeau's new Justice Minister, Arif Virani, tabled Bill C-63, which is suffering the same fate as C-36, for the same reasons. For nearly a decade, the Liberals have presented Canadians with a false dichotomy; that they should have to water down their civil liberties to be protected online.

It doesn’t have to be this way. New Conservative legislation will introduce protections in three areas of focus, which I’ve already touched on in debate earlier this year. And unlike previous Liberal bills, it will obtain these protections for Canadians without creating a government-managed surveillance state or putting a chill on Charter protected speech.

The new legislation will first seek to modernize the existing crime of criminal harassment to address the ease and anonymity of how it happens online.

To be clear, this update won’t criminalize something like two people disagreeing about policy online, or other types of expression of opinion that is protected under the Charter, which Liberal Bill C-63 will undermine. Specifically, the provision in our new Conservative legislation will be based on the existing definition of criminal harassment, applying specifically to those who repeatedly send unwanted, harassing content that causes someone to reasonably fear for their safety or well-being. As criminal harassment is already legally defined, and there is an abundance of clear legal precedent to define what things like “reasonable fear for safety” mean, normal speech will unambiguously remain protected. And unlike Liberal Bill C-63, these provisions would be clearly defined and managed by law enforcement and judicial officials, rather than left vague and overseen by the type of kangaroo court that Liberal Bill C-63 proposes to create.

So in this context, the new Conservative legislation will propose measures to enable victims of criminal harassment that happens online - who today, have limited viable recourse to quickly and permanently end their harassment - to apply to a judge to identify their harasser, end the harassment, and impose a variety of conditions - to stop the online harassment as the judge sees fit. The legislation will also provide additional legal clarity for the scenarios and criminal thresholds under which online operators (like social media platforms) must disclose the identity of an alleged abuser. The new Conservative legislation will also propose an aggravating factor if a perpetrator repeatedly sends criminally harassing material anonymously (i.e. repeatedly sending criminally harassing materials from multiple anonymous “burner” accounts). These measures should make it easier and faster for victims of online harassment to interact with law enforcement and receive protections that actually work, and in turn, for law enforcement to de-escalate violence in a timely fashion. Liberal Bill C-63 contains no provisions in this regard; a glaring oversight for a bill ostensibly designed to protect Canadians from online harm.

The second area of focus of the new Conservative legislation will provide mechanisms specifically designed to protect minors who are online. These measures recognize that minors are particularly vulnerable online and need specific measures to keep them safe, while providing their parents with tools to make decisions about their children’s online activity.

As opposed to Bill C-63, which pushes setting specific rules for minors’ use of social media platforms and other online operators far into the future and behind closed doors through an opaque regulatory process, our new Conservative legislation will directly legislate a duty of care for minors that online operators must adhere to. The bill will require online operators to do things like:

Provide parents with the safeguards, controls, and transparency to prevent harm to their kids when they are online while providing adults with a clear and easy-to-use mechanism to opt out of any default parental controls;

Implement privacy-preserving and trustworthy age verification methods (for example, computer algorithms that ensure reliable age verification) to detect when a user is a minor and to restrict access to any content that is inappropriate for minors to such users while expressly prohibiting the use of a Digital ID for these purposes;

Ensure the appropriate enforcement of such measures – including through a system of administrative penalties and consequences – by government agencies and bodies that already exist, and which are already mandated to ensure compliance with legislative authorities enacted by Parliament.

Specifically, the legislation will require operators to act in the best interests of a user whom it knows, or should reasonably know, is a minor by taking reasonable steps in the design and operation of its products and services to prevent or mitigate the effects of the following:

Physical harm or incitement of such harm and online bullying and harassment of minors;

Online sexual violence against minors, including any conduct directed at a minor online that constitutes an offence under the Criminal Code and is committed for a sexual purpose or any unsolicited or unwanted sexual actions or communications directed at a minor online;

The creation or dissemination of imagery of a minor that is sexually exploitative, humiliates them, is harmful to their dignity or invades their privacy;

The promotion and marketing of products or services that are currently unlawful for minors; mental health disorders including anxiety, depression, loneliness, eating disorders and substance use disorders; and the promotion of self-harm, suicide and suicidal behaviours;

Patterns of use that indicate or encourage addiction-like behaviours.

The legislation will outline in detail how operators must comply with and operate under this duty of care, including reporting requirements, marketing prohibitions, and other items. Operators who don't comply with these provisions will face steep fines and a private right of action.

And finally, the new Conservative legislation will update Canada's existing laws on the non-consensual distribution of intimate images to ensure that the non-consensual distribution of highly realistic intimate images created by artificial intelligence (i.e. "deepnudes") is criminalized while preserving the existing provisions in current law about fair use. The bill will increase penalties for this offence, and even more so for the non-consensual distribution of intimate images that depict sexual assault. This action will close a glaring loophole in Canadian law that I have been calling for on behalf of victims' rights advocates for nearly a year now. Liberal Bill C-63 does not directly address this issue.

And unlike Liberal Bill C-63, our Conservative legislation will not seek to reinstate the former Section 13 of the Canadian Human Rights Act (which even the Toronto Star has argued is unnecessary to protect Canadians from hate speech). If more evidence was needed to bolster this argument, the Liberals had it provided to them in spades this past summer. The debacle of attempting to appoint someone to arbitrate decisions under Liberal bill C-63 who had argued that "terror was not an irrational approach," underscored that an extrajudicial system governed by overly vague definitions of what constitutes appropriate speech is, putting it mildly, a flawed approach bound to result in vexatious complaints and a chill on protected speech. And then the cost of the new, three-armed, extrajudicial bureaucracy that the Liberals propose to administer these provisions in C-63 was revealed by the Parliamentary Budget Officer to be a staggering $200M that could be better used bolstering the capacity of existing regulators and law enforcement across the country.

As the Toronto Star once wrote, Canada already has laws - and numerous legal decisions that interpret those laws - to protect against hate speech. These laws apply to online hate speech as well. Existing laws regarding hate speech need to be enforced, something the Liberal government has been loath to do. In addition to the measures the new Conservative legislation will provide, the Liberals could also have educated the public about provenance initiatives which seek to give online users more tools to ascertain the sources of information and how information is presented to them, rather than being myopically focused on finding ways to limit their right to speak at all. Because in a democracy, the way to address difficult speech (that doesn't cross the line of criminality) is more speech, not less.

So, Conservatives will call upon the Liberals to scrap Bill C-63 and pursue our new approach instead. While Liberal Bill C-63 includes one supportable measure - strengthening mandatory reporting requirements of Internet child pornography by internet operators - this component could be hived off and passed on unanimous consent while the measures of our new legislation are considered - or put into a new bill should an election be called. Additionally, for additional measures to prevent online sextortion, provisions in Conservative Bill C-381 could be revisited.

Canadians are living in fear and anxiety - and are dying - because of criminal harassment, particularly because of the ease and anonymity with which it can occur online. They need common sense tools to protect them, while respecting their civil liberties, not more Liberal incompetence and foot-dragging.

The Liberals must adopt the common sense approach set forth in this new legislation, or given recent events, they must call an election and let Canadians tell them which approach they prefer: immediate common sense protections for when they are online, or more costly censorship bureaucracy.

Voici le projet de loi visant à protéger les Canadiens en ligne que les libéraux auraient dû rédiger.

Les conservateurs présenteront une nouvelle loi pour préserver les libertés civiles des Canadiens.

Lorsque le Parlement reprendra ses travaux la semaine prochaine, les conservateurs feront ce que les libéraux n’ont pas fait après près d’une décennie au pouvoir : présenter un projet de loi complet visant à protéger les Canadiens en ligne tout en préservant leurs libertés civiles.

La nécessité de cette approche est claire et actuelle.

Imaginez que vous ouvriez votre messagerie électronique pour y trouver des messages explicites sur la façon dont quelqu’un va vous tuer ou vous violer. Ou peut-être s’agit-il d’un message menaçant d’une forme de chantage, comme la publication de photos nues truquées, si vous ne vous pliez pas aux exigences de l’agresseur. Imaginez ensuite que la police vous dise qu’elle ne peut pas faire grand-chose pour vous aider et que, même si elle le fait, vous viviez dans la peur et l’anxiété constante de savoir que rien ne pourra empêcher l’agresseur de recommencer immédiatement ce type de harcèlement. Imaginez ensuite que ce harcèlement dégénère en violence physique ou en automutilation.

Imaginez maintenant que cela arrive à un mineur.

Malheureusement, imaginer l’une ou l’autre de ces situations ne devrait pas demander beaucoup d’efforts. Des abus en ligne de nature criminelle sont commis chaque jour à l’encontre d’innombrables Canadiens de tous horizons, et peu de choses sont faites pour y mettre un terme. La semaine dernière, la journaliste Mercedes Stephenson a raconté comment un harceleur en ligne avait recommencé à l’agresser malgré l’intervention de la police. J’ai moi aussi fait l’objet de menaces criminelles et violentes en ligne. Mais quel espoir les autres Canadiens ont-ils si le système peine à protéger les personnes en position de pouvoir et d’autorité contre les abus criminels en ligne ? Après neuf ans sous Justin Trudeau, les libéraux fédéraux n’ont pas répondu à cette question. En 2021, l’ancien ministre libéral de la Justice David Lametti a présenté le projet de loi C-36, qui a échoué après avoir été vivement critiqué par toutes les tendances politiques pour ses incursions contre la liberté d’expression, mais aussi pour ne pas avoir inclus les mises à jour du Code criminel du Canada qui permettraient aux responsables de l’application de la loi de traduire plus facilement en justice les criminels qui commettent en ligne des crimes qui sont déjà illégaux dans la réalité. Plus tôt cette année, le nouveau ministre de la Justice du premier ministre Justin Trudeau, Arif Virani, a déposé le projet de loi C-63, qui subit le même sort que le projet de loi C-36, pour les mêmes raisons. Pendant près d’une décennie, les libéraux ont présenté aux Canadiens une fausse dichotomie, à savoir qu’ils devraient réduire leurs libertés civiles pour être protégés en ligne.

Il n’est pas nécessaire d’en arriver là. La nouvelle législation conservatrice introduira des protections dans trois domaines prioritaires, que j’ai déjà abordés lors du débat en début d’année. Et contrairement aux projets de loi libéraux précédents, elle obtiendra ces protections pour les Canadiens sans créer un État de surveillance géré par le gouvernement ni freiner la liberté d’expression protégée par la Charte canadienne..

La nouvelle législation cherchera d’abord à moderniser le délit existant de harcèlement criminel pour tenir compte de la facilité et de l’anonymat avec lesquels il se produit en ligne.

Pour être clair, cette mise à jour ne criminalisera pas quelque chose comme deux personnes en désaccord sur la politique en ligne, ou d’autres types d’expression d’opinion qui sont protégés par la Charte, que le projet de loi libéral C-63 sapera. Plus précisément, la disposition de notre nouvelle législation conservatrice sera basée sur la définition existante du harcèlement criminel, s’appliquant spécifiquement à ceux qui envoient de manière répétée du contenu indésirable et harcelant qui fait raisonnablement craindre pour la sécurité ou le bien-être d’une personne. Étant donné que le harcèlement criminel est déjà défini légalement et qu’il existe une abondance de précédents juridiques clairs pour définir ce que signifient des termes tels que « crainte raisonnable pour la sécurité », la liberté d’expression restera protégée sans ambiguïté. Et contrairement au projet de loi C-63 des libéraux, ces dispositions seraient clairement définies et gérées par les autorités policières et judiciaires, plutôt que de rester vagues et d’être supervisées par le type de tribunal bidon que le projet de loi C-63 des libéraux propose de créer.

Dans ce contexte, la nouvelle législation conservatrice proposera des mesures permettant aux victimes de harcèlement criminel en ligne - qui disposent aujourd’hui de peu de recours viables pour mettre fin rapidement et définitivement à leur harcèlement - de demander à un juge d’identifier leur harceleur, de mettre fin au harcèlement et d’imposer diverses conditions pour faire cesser le harcèlement, selon ce que le juge jugera bon de faire. La législation apportera également des précisions juridiques supplémentaires sur les scénarios et les seuils criminels en vertu desquels les opérateurs en ligne (comme les plateformes de médias sociaux) doivent divulguer l’identité d’un agresseur présumé. La nouvelle législation conservatrice proposera également une circonstance aggravante si un auteur envoie de manière répétée du matériel de harcèlement criminel de manière anonyme (c’est-à-dire en envoyant de manière répétée du matériel de harcèlement criminel à partir de plusieurs faux comptes anonymes). Ces mesures devraient permettre aux victimes de harcèlement en ligne d’interagir plus facilement et plus rapidement avec les forces de l’ordre et de bénéficier de protections réellement efficaces, et aux forces de l’ordre de désamorcer la violence en temps utile. Le projet de loi libéral C-63 ne contient aucune disposition à cet égard ; une omission flagrante pour un projet de loi ostensiblement conçu pour protéger les Canadiens contre les préjudices en ligne.

Le deuxième domaine d’action de la nouvelle législation conservatrice prévoit des mécanismes spécialement conçus pour protéger les mineurs en ligne. Ces mesures reconnaissent que les mineurs sont particulièrement vulnérables en ligne et ont besoin de mesures spécifiques pour assurer leur sécurité, tout en fournissant à leurs parents des outils pour prendre des décisions concernant l’activité en ligne de leurs enfants.

Contrairement au projet de loi C-63, qui repousse l’établissement de règles spécifiques pour l’utilisation par les mineurs des plateformes de médias sociaux et d’autres opérateurs en ligne à un avenir lointain et à huis clos par le biais d’un processus réglementaire opaque, notre nouvelle loi conservatrice légiférera directement un devoir de diligence pour les mineurs auquel les opérateurs en ligne devront adhérer. Le projet de loi exigera des opérateurs en ligne qu’ils prennent les mesures suivantes :

Fournir aux parents les garanties, les contrôles et la transparence nécessaires pour éviter que leurs enfants ne subissent des préjudices lorsqu’ils sont en ligne, tout en fournissant aux adultes un mécanisme clair et facile à utiliser pour se désengager de tout contrôle parental par défaut ;

Mettre en œuvre des méthodes de vérification de l’âge fiables et respectueuses de la vie privée (par exemple, des algorithmes informatiques garantissant une vérification fiable de l’âge) afin de détecter si un utilisateur est mineur et de limiter l’accès à tout contenu inapproprié pour les mineurs à ces utilisateurs, tout en interdisant expressément l’utilisation d’un identifiant numérique à ces fins ;

Assurer l’application appropriée de ces mesures, y compris par un système de sanctions et de conséquences administratives, par les agences et organismes gouvernementaux qui existent déjà et qui sont déjà mandatés pour assurer la conformité avec les autorités législatives promulguées par le Parlement.

Plus précisément, la législation exigera des opérateurs qu’ils agissent dans l’intérêt supérieur d’un utilisateur dont ils savent, ou devraient raisonnablement savoir, qu’il est mineur, en prenant des mesures raisonnables dans la conception et l’exploitation de leurs produits et services afin de prévenir ou d’atténuer les effets des éléments suivants :

Les dommages physiques ou l’incitation à de tels dommages, ainsi que l’intimidation et le harcèlement en ligne des mineurs ;

La violence sexuelle en ligne contre les mineurs, y compris tout comportement dirigé vers un mineur en ligne qui constitue une infraction au Code criminel et qui est commis dans un but sexuel ou toute action ou communication sexuelle non sollicitée ou non désirée dirigée vers un mineur en ligne ;

La création ou la diffusion d’images d’un mineur qui constituent une exploitation sexuelle, qui l’humilient, qui portent atteinte à sa dignité ou qui portent atteinte à sa vie privée ;

La promotion et la commercialisation de produits ou de services qui sont actuellement illégaux pour les mineurs ; les troubles mentaux, y compris l’anxiété, la dépression, la solitude, les troubles alimentaires et les troubles liés à l’utilisation de substances ; et la promotion de l’automutilation, du suicide et des comportements suicidaires ;

Les modes d’utilisation qui indiquent ou encouragent des comportements de type toxicomaniaque.

La législation décrira en détail la manière dont les opérateurs doivent se conformer à ce devoir de diligence et agir en conséquence, notamment en ce qui concerne les exigences en matière de rapports, les interdictions de commercialisation et d’autres éléments. Les opérateurs qui ne respectent pas ces dispositions s’exposent à de lourdes amendes et à un droit d’action privé.

Enfin, la nouvelle législation conservatrice mettra à jour les lois canadiennes existantes sur la distribution non consensuelle d’images intimes afin de garantir que la distribution non consensuelle d’images intimes hautement réalistes créées par l’intelligence artificielle (c’est-à-dire les « deepnudes ») soit criminalisée tout en préservant les dispositions existantes de la loi actuelle sur l’utilisation équitable. Le projet de loi alourdira les peines pour cette infraction, et plus encore pour la distribution non consensuelle d’images intimes représentant des agressions sexuelles. Cette mesure permettra de combler une lacune flagrante du droit canadien, que je réclame depuis près d’un an au nom des défenseurs des droits des victimes. Le projet de loi libéral C-63 n’aborde pas directement cet enjeu.

Et contrairement au projet de loi libéral C-63, notre législation conservatrice ne cherchera pas à rétablir l’ancien article 13 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (qui, selon le Toronto Star lui-même, n’est pas nécessaire pour protéger les Canadiens contre les discours haineux). S’il fallait des preuves supplémentaires pour étayer cet argument, les libéraux en ont eu à revendre l’été dernier. La débâcle de la tentative de nomination d’une personne chargée d’arbitrer les décisions en vertu du projet de loi libéral C-63, qui avait soutenu que « la terreur n’était pas une approche irrationnelle », a souligné qu’un système extrajudiciaire régi par des définitions trop vagues de ce qui constitue un discours approprié est, pour le moins, une approche défectueuse qui ne peut que donner lieu à des plaintes vexatoires et à un refroidissement de la liberté d’expression protégée. Ensuite, le coût de la nouvelle bureaucratie extrajudiciaire à trois bras que les libéraux proposent pour administrer ces dispositions dans le projet de loi C-63 a été révélé par le directeur parlementaire du budget comme étant un montant stupéfiant de 200 millions de dollars qui pourrait être mieux utilisé en renforçant la capacité des régulateurs existants et de l’application de la loi à travers le pays.

Comme l’a écrit le Toronto Star, le Canada dispose déjà de lois, et de nombreuses décisions juridiques qui interprètent ces lois, pour se protéger contre les discours haineux. Ces lois s’appliquent également aux discours d’incitation à la haine en ligne. Les lois existantes concernant les propos haineux doivent être appliquées, ce que le gouvernement libéral a refusé de faire. Outre les mesures prévues par la nouvelle législation conservatrice, les libéraux auraient également pu informer le public sur les initiatives en matière de provenance, qui visent à donner aux utilisateurs en ligne davantage d’outils pour vérifier les sources d’information et la manière dont l’information leur est présentée, plutôt que de se concentrer aveuglement sur la recherche de moyens de limiter leur droit de s’exprimer. En effet, dans une démocratie, la façon de traiter les discours difficiles (qui ne franchissent pas la ligne de la criminalité) est d’augmenter le nombre de discours, et non de le réduire.

Les conservateurs demanderont donc aux libéraux d’abandonner le projet de loi C-63 et d’adopter notre nouvelle approche. Bien que le projet de loi C-63 des libéraux comprenne une mesure soutenable, le renforcement des exigences de signalement obligatoire de la pornographie juvénile sur Internet par les opérateurs Internet, cette composante pourrait être retirée et adoptée par consentement unanime pendant que les mesures de notre nouvelle loi sont examinées - ou incluse dans un nouveau projet de loi si des élections sont déclenchées. En outre, pour des mesures supplémentaires visant à prévenir la sextorsion en ligne, les dispositions du projet de loi conservateur C-381 pourraient être réexaminées.

Les Canadiens vivent dans la peur et l’anxiété, et meurent, à cause du harcèlement criminel, en particulier à cause de la facilité et de l’anonymat avec lesquels il peut se produire en ligne. Ils ont besoin d’outils de gros bon sens pour les protéger, tout en respectant leurs libertés civiles, et non d’une nouvelle incompétence et d’une nouvelle tergiversation de la part des libéraux.

Les libéraux doivent adopter l’approche de gros bon sens présentée dans cette nouvelle législation ou, compte tenu des événements récents, ils doivent organiser des élections et laisser les Canadiens leur dire quelle approche ils préfèrent : des protections immédiates de gros bon sens lorsqu’ils sont en ligne, ou une bureaucratie de censure plus coûteuse.